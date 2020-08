Matthijs de Ligt tornerà in campo solo a novembre. Il difensore olandese, che proprio oggi compie 21 anni, è stato operato alla spalla destra che tanti problemi gli aveva dato durante la parte finale della stagione appena conclusa. Dopo l’eliminazione dalla Champions de Ligt aveva annunciato che si sarebbe sottoposto ad un intervento per risolvere definitivamente il problema: “E’ qualcosa che devo fare da tempo. Quello sarà il mio focus per il momento, tornare al meglio. Ora ho bisogno di tempo e di concentrarmi su me stesso per recuperare”.





In campo a novembre

La Juve ha reso noto che il giocatore “questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”.







Fonte