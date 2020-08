Fervono i preparativi per la Juventus a due giorni dal match con il Lione che vale un biglietto per Lisbona: giorno di tamponi alla Continassa, come da protocollo Uefa, ma anche di allenamento, con Sarri impegnato a preparare la partita più importante della campagna europea, almeno fino a oggi. I primi a raggiungere lo Juventus Training Center sono stati, poco dopo l’ora di pranzo, De Sciglio e Douglas Costa, infortunati e indisponibili. Mentre Dybala ha varcato il cancello grigio a bordo della sua auto pochi giri di lancetta prima delle 17.30. Una notizia che fa sperare i tifosi bianconeri, visto che il segnale è inequivocabile: nella penultima seduta di allenamento prima della partita con la squadra di Garcia la Joya si allenerà almeno in parte con i compagni.

Dopo il lavoro differenziato svolto ieri, un altro passo in avanti per l’argentino, ancora alle prese con il problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto: al momento il connazionale Higuain è il favorito per far coppia con Cristiano Ronaldo, con Cuadrado pronto a fungere da esterno del tridente e da centrocampista laterale, a seconda delle necessità della partita. Dybala sarà a disposizione di Sarri, pronto a entrare in campo a partita in corso se si presenterà l’opportunità. Quasi crollati, invece, i dubbi sulla convocazione: sarà nella lista dei calciatori bianconeri per la sfida con il Lione.