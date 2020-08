L’ora delle scelte. Uscita troppo presto dalla Champions, la Juve si interroga. Lo scudetto, il nono consecutivo, quasi sicuramente non basterà a Maurizio Sarri per conservare il suo posto sulla panchina bianconera. Pesano, nel bilancio stagionale, le finali perse (Supercoppa e Coppa Italia) ma soprattutto l’eliminazione negli ottavi di Champions contro il Lione, avversario decisamente alla portata di Ronaldo e compagni. Dopo la vittoria con i francesi – inutile ai fini della qualificazione – il presidente Andrea Agnelli ha spiegato che la società si “prenderà qualche giorno per capire come ripartire la prossima stagione”. Difficilmente in panchina ci sarà Sarri, cui il club potrebbe dare il benservito dopo appena una stagione. Ma chi potrebbe prendere il posto del tecnico toscano? Il sogno è Zinedine Zidane, fresco anche lui di eliminazione (la prima da quando è in panchina) dalla Champions. Zizou ha ancora due anni di contratto con il Real Madrid, all’orizzonte non si prevedono scossoni con Florentino Perez, ma non si sa mai. Stesso discorso per Guardiola, che anche recentemente ha ribadito di voler restare a Manchester ma che potrebbe aver voglia di una nuova esperienza in caso di conquista della Champions con i Citizens.

La Juve però deve decidere in fretta, ecco perché il primo nome in lista è quello di Simone Inzaghi, già cercato un anno fa e ora tornato prepotentemente di moda. Inzaghi è legato alla Lazio fino al 2021 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, la Juve per liberarlo dovrà trattare con Lotito, operazione tutt’altro che semplice. Tra gli allenatori liberi c’è Mauricio Pochettino, che con il Tottenham ha raggiunto una finale di Champions ma che nel suo palmares non ha grandi successi. Dalla rete è rimbalzata la voce di un interessamento per il ct azzurro Mancini, in piedi anche un ritorno di Allegri o quello clamoroso di Antonio Conte. Pochi giorni e ne sapremo di più.