Juventus, ceduto Rugani all'Ajax

Mancava soltanto l’ufficialità, oggi è arrivata anche quella: Daniele Rugani è un nuovo giocatore dell’Ajax. Di seguito la nota pubblicata dalla Juventus:

“Daniele Rugani giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia dell’Ajax.

È ufficiale, infatti, il suo passaggio al club di Amsterdam fino al termine di questa annata: Daniele si trasferisce in Olanda con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025.

Alla Juventus dal 2012 quando, a soli 18 anni, ha iniziato la sua avventura in bianconero con la formazione Primavera con la quale ha conquistato una coppa Italia di categoria. Da quell’anno, di esperienze Daniele ne ha vissute parecchie sia con i nostri colori addosso, sia nelle parentesi in prestito a Empoli prima e a Rennes e Cagliari poi.

Daniele è cresciuto con la maglia della Juventus arrivando, come detto, appena diciottenne e festeggiando, pochi giorni fa, 30 anni. Otto le stagioni a Torino, intervallate dalle tappe in Ligue 1 prima e in Sardegna poi, nelle quali il classe 1994 ha collezionato 148 presenze in gare ufficiali, mettendo a segno 11 gol e inserendo nel suo personalissimo palmarès 11 trofei: 5 campionati, 4 coppe Italia e 2 supercoppe italiane.

Ora per Rugani è pronta una nuova avventura lontano dall’Italia: in bocca al lupo Daniele!”.