Juventus, Cambiaso al City? “In Champions non ci sarà”, le parole di Motta

Andrea Cambiaso non sarà disponibile per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League con la Juventus a causa di un infortunio alla caviglia. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha confermato che il giocatore non si sente al 100% e ha preferito prendersi del tempo per curare il suo infortunio, dopo aver cercato di rientrare in gruppo. Tuttavia, la situazione ha sollevato interrogativi riguardo all’interesse del Manchester City, che mira all’esterno bianconero.

Negli ultimi tempi, il Manchester City ha mostrato interesse per Cambiaso, ma la Juventus chiede circa 80 milioni per la sua cessione a gennaio. I dirigenti del club inglese non sembrano intenzionati a superare i 50 milioni, ma un rilancio a 65 milioni potrebbe far vacillare la posizione della Juventus, che preferirebbe mantenere il giocatore fino alla fine della stagione. La situazione è delicata e il futuro di Cambiaso potrebbe dipendere da queste dinamiche di mercato, che si intrecciano con le sue attuali difficoltà fisiche.

In sintesi, mentre Motta sottolinea il problema fisico come motivo dell’assenza di Cambiaso, le speculazioni sul mercato suggeriscono che la Juventus potrebbe dover affrontare una decisione difficile se dovesse arrivare un’offerta convincente dal Manchester City. La questione rimane aperta e potrebbe avere ripercussioni sia sul piano sportivo che su quello economico per il club bianconero.