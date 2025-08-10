36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Sport

Juventus: buoni segnali nel pre campionato del 2023

Da StraNotizie
Juventus: buoni segnali nel pre campionato del 2023

Il pre campionato della Juventus sta iniziando a prendere forma con match significativi. Dopo un pareggio non troppo indicativo contro la Reggiana, i bianconeri hanno sconfitto il Borussia Dortmund per 2-1 allo stadio Westfalen. Questo incontro ha mostrato un atteggiamento promettente da parte della squadra, che ha affrontato un’avversaria di livello, reduce da buone prestazioni in Champions League e nel Mondiale per club.

L’allenatore Tudor ha avuto modo di osservare alcuni giocatori chiave. In particolare, Yildiz ha dimostrato grande ispirazione, mentre Cambiaso ha dato prova di una forma smagliante e Bremer ha confermato la sua solidità difensiva. Questi elementi potrebbero rappresentare delle certezze per la squadra nel prosieguo della preparazione.

Nonostante le note positive, la Juventus deve ancora risolvere la questione degli esuberi, tra cui Douglas Luiz e Vlahovic, i cui contributi sono rimasti insufficienti fino ad ora. Anche Koopmeiners sta valutando il suo ruolo all’interno del gruppo. Inoltre, David continua a cercare la posizione che possa esaltare al meglio le sue caratteristiche. La partita contro il Dortmund offre dunque spunti interessanti per il futuro, ma resta da vedere come procederà la squadra nei prossimi impegni.

Articolo precedente
Scopri i segreti del mondo dello spettacolo oggi stesso
Articolo successivo
Politica e tasse: il centrodestra tra promesse e critiche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.