Juventus: buoni segnali nel pre campionato del 2023

Il pre campionato della Juventus sta iniziando a prendere forma con match significativi. Dopo un pareggio non troppo indicativo contro la Reggiana, i bianconeri hanno sconfitto il Borussia Dortmund per 2-1 allo stadio Westfalen. Questo incontro ha mostrato un atteggiamento promettente da parte della squadra, che ha affrontato un’avversaria di livello, reduce da buone prestazioni in Champions League e nel Mondiale per club.

L’allenatore Tudor ha avuto modo di osservare alcuni giocatori chiave. In particolare, Yildiz ha dimostrato grande ispirazione, mentre Cambiaso ha dato prova di una forma smagliante e Bremer ha confermato la sua solidità difensiva. Questi elementi potrebbero rappresentare delle certezze per la squadra nel prosieguo della preparazione.

Nonostante le note positive, la Juventus deve ancora risolvere la questione degli esuberi, tra cui Douglas Luiz e Vlahovic, i cui contributi sono rimasti insufficienti fino ad ora. Anche Koopmeiners sta valutando il suo ruolo all’interno del gruppo. Inoltre, David continua a cercare la posizione che possa esaltare al meglio le sue caratteristiche. La partita contro il Dortmund offre dunque spunti interessanti per il futuro, ma resta da vedere come procederà la squadra nei prossimi impegni.