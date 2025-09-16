Juventus-Borussia Dortmund: attesa per il debutto in Champions

Il tecnico della Juventus ha parlato in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, riconoscendo che la sua squadra non ha ancora raggiunto la forma migliore. Ha dichiarato che l’Inter è la squadra più forte della Serie A.

Durante la rifinitura a Torino, erano presenti anche l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico François Modesto, che hanno seguito gli allenamenti guidati da Igor Tudor. Non era presente Francisco Conceiçao, ancora infortunato a causa di un problema muscolare avuto con la nazionale, che lo ha costretto a saltare il derby contro l’Inter.

Il mister ha parlato della recente vittoria contro l’Inter, sottolineando che la Juventus ha vinto senza esprimere il massimo del suo potenziale. Ha anche affermato di dover valutare le scelte di formazione fino all’ultimo momento. Tudor ha evidenziato il livello elevato delle squadre in Champions League e l’importanza di prepararsi con attenzione per la partita contro il Dortmund.

Non ha voluto pensare oltre al prossimo incontro, concentrandosi solo sul match di domani e sulla necessità di una prestazione focalizzata. Ha anche discusso di Yildiz, sottolineando l’importanza di non fare paragoni prematuri e di dare spazio alla sua crescita.

Il capitano Manuel Locatelli ha aggiunto che arrivano carichi dopo il derby e sono pronti per iniziare la competizione europea. Ha rimarcato che l’obiettivo è fare bene e lavorare come squadra, riconoscendo la necessità di mantenere l’equilibrio anche dopo una vittoria. Ha evidenziato l’importanza di allenarsi al massimo e apprendere dai propri errori.