Juventus avanza con vittoria su Parma nella Serie A 2023

La Juventus ha esordito nel Campionato con una vittoria, battendo il Parma con un punteggio di 2-0. I bianconeri si sono dimostrati ben organizzati e hanno concesso poco agli avversari. Protagonista della serata è stato Yildiz, che ha fornito due assist decisivi per i gol di David e Vlahovic.

Il primo gol è arrivato al 60‘: Yildiz ha servito un perfetto assist a David, il quale ha colpito la palla al volo, superando il portiere Suzuki e portando la Juventus in vantaggio. Poco prima della fine del match, al 84‘, è giunto il raddoppio: dopo l’espulsione di Cambiaso, Yildiz ha nuovamente creato l’occasione per Vlahovic, che ha potuto esultare sotto il tifo della propria curva.

Il Parma, sebbene ben organizzato, ha faticato a trovare il gol. Un palo colpito da Conceicao e una traversa di Kelly hanno negato ai ducali la possibilità di portarsi in vantaggio.

Nella formazione della Juventus, l’allenatore Tudor ha schierato un 3-4-1-2, con Di Gregorio in porta e la difesa composta da Gatti, Bremer e Kelly. A centrocampo hanno giocato Kalulu, Locatelli, Thuram e Cambiaso, mentre Yildiz e David, sostenuti da Vlahovic, hanno composto il reparto offensivo.

Il Parma, guidato da Cuesta, ha optato per un 3-5-2 con Suzuki in porta e Valenti, Circati e Delprato in difesa, mentre Bernabè, Valeri, Keita, Ordonez e Lovik hanno formato il centrocampo. Pelligrino e Almqvist hanno guidato l’attacco.

L’arbitro della partita è stato Mercenaro.