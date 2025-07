Juventus, arrivano 20 milioni per Alberto Costa: i dettagli

La Juventus sta vivendo un’intensa sessione di mercato, con particolare attenzione rivolta a un suo giocatore chiave. Alberto Costa è al centro di attenzioni da parte dello Sporting Lisbona, che ha recentemente presentato un’offerta di 20 milioni di euro per acquisire il calciatore a titolo definitivo.

Secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, la proposta è stata formalizzata e ora la Juventus si trova a un bivio: decidere se accettare l’offerta o mantenerlo in rosa. La dirigenza bianconera è chiamata a valutare non solo questa trattativa, ma anche altre opportunità di mercato, inclusa un’offerta più alta per il giocatore Conceicao.

La situazione di Costa appare quindi in evoluzione, con la società che dovrà valutare attentamente le offerte e le possibili strategie future. Resta da vedere come si muoverà la Juventus, considerando il valore del calciatore e le esigenze della squadra.