Juventus, anche Savona deve sottoporsi a intervento?

La situazione in casa Juventus continua a essere critica, non solo per una classifica preoccupante e l’assenza dalla Champions come protagonisti, ma anche a causa di pesanti infortuni che stanno condizionando la stagione. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, si è recentemente aggiunto anche Kalulu, che salterà almeno tre partite, compresa quella contro l’Inter. Tuttavia, non è l’unico problema in difesa.

Infatti, Savona potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico per una grave pubalgia. Quest’operazione sarebbe necessaria per risolvere il suo problema in modo definitivo; l’ideale sarebbe rinviarla a fine stagione, ma al momento la sensazione è che si debba procedere immediatamente. Questo rappresenterebbe un ulteriore colpo per l’allenatore Motta, già in piena emergenza.

Savona aveva finora disputato un’ottima stagione, trovando spazio come titolare, e la sua assenza potrebbe influenzare notevolmente il suo campionato. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti importanti su questa situazione. La Juventus, già provata dagli infortuni, si trova così a dover far fronte a nuove difficoltà in un momento delicato della stagione.