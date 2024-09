Juventus a porte chiuse: sanzioni severe dopo i 36 agenti feriti nel derby di Genova

La partita Genoa-Juventus, in programma il 28 settembre 2023, si disputerà a porte chiuse allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Questa decisione è stata presa dall’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive in seguito a gravi disordini verificatisi durante il derby Genoa-Sampdoria, che hanno provocato diversi feriti, tra cui membri delle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha condannato gli episodi di violenza, sottolineando che non appartengono allo spirito dello sport.

Il provvedimento colpirà un gran numero di tifosi: oltre 28 mila abbonati del Genoa e circa 19 mila della Sampdoria dovranno rinunciare a partecipare alle rispettive partite. Questa situazione non si limita alla sola partita contro la Juventus; i tifosi del Genoa resteranno esclusi anche nelle due successive sfide contro l’Atalanta e la Lazio, così come nella trasferta a Parma. Analogamente, i supporters della Sampdoria non potranno assistere alle partite contro il Modena, la Juve Stabia, il Cesena e il Cittadella.

I disordini che hanno preceduto e seguito il derby hanno portato a un totale di 48 feriti, fra cui 36 tra le forze dell’ordine. Gli agenti di polizia e carabinieri hanno subito lesioni significative, compresi casi di fratture gravi. Piantedosi ha espresso solidarietà alle forze di polizia e ha ribadito l’impegno del governo a prendere misure più severe per garantire la sicurezza e combattere la violenza durante gli eventi sportivi.

Questo intervento governativo arriva dopo l’approvazione di un disegno di legge volto a proteggere le forze di polizia da episodi di violenza, segnalando così una volontà di affrontare seriamente il problema della sicurezza negli stadi. La speranza è che tali misure possano prevenire futuri eventi violenti e ristabilire un clima di sicurezza e serenità nei contesti sportivi.

La decisione di giocare a porte chiuse, sebbene dolorosa per i tifosi, si configura come un passo necessario per affrontare la crescente intolleranza e le tensioni tra le tifoserie, con l’obiettivo di riportare il calcio all’insegna del rispetto e della passione per lo sport.