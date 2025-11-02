Juvenilia-Real Milano: Sfida Avvincente a Monza

Lo storico stadio Gino Alfonso Sada ospita lo scontro diretto per la zona centrale della classifica del Girone B tra Juvenilia e Real Milano. I padroni di casa, reduci da un pareggio contro il Meda, sperano di raggiungere quota 12 punti per prepararsi alla sfida contro la capolista nel weekend successivo. Il Real Milano, dopo un inizio promettente con sei punti nelle prime due partite, ha faticato, trovandosi a disposizione solo un punto nelle successive cinque, ma ha mostrato segnali di ripresa nella gara contro la capolista.

La partita parte con un’ottima partenza per la Juvenilia, che segna al primo minuto con un colpo di testa di Diego Leopaldi. Il Real Milano non ci sta e pareggia tre minuti dopo con Samuele Speidel, che anticipa la difesa avversaria. Dopo un periodo di stallo, il Real Milano sfrutta i calci d’angolo, portandosi in vantaggio con Edoardo Azzali e successivamente con Federico Alleva, per un parziale di 3-1.

Nella ripresa, Lorenzo Piccoli accorcia le distanze per la Juvenilia su punizione, ma il Real Milano mantiene la calma. L’episodio decisivo arriva quando Piccoli commette fallo e viene espulso; Stanciu sfrutta l’opportunità e trasforma il rigore, firmando il gol del 4-2 finale. Il Real Milano esulta per una vittoria meritata.

Tabellino: Juvenilia-Real Milano 2-4

Reti: 1′ Leopaldi (J), 4′ Speidel (R), 18′ Azzali (R), 27′ Alleva (R), 4′ st Piccoli (J), 37′ st rig. Stanciu (R).