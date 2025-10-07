19.4 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Sport

Juve Women in Champions: vittoria emozionante contro Benfica

Da StraNotizie
Juve Women in Champions: vittoria emozionante contro Benfica

Salvai ha espresso la sua gioia e soddisfazione dopo la vittoria della Juventus Women contro il Benfica, dichiarando di non aver mai pensato di segnare due gol in una sola partita. Ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, frutto del lavoro in allenamento e dell’unità del gruppo, decisiva per iniziare bene il cammino in UEFA Women’s Champions League.

Il mister Canzi ha analizzato il match, ammettendo che l’inizio è stato difficile a causa di un gol subito nei primi minuti. Tuttavia, le sue giocatrici hanno reagito e dominato la partita, trovando il pareggio e successivamente un gol che è stato annullato per un fuorigioco. Ha sottolineato la qualità della prestazione, anche se ha messo in guardia riguardo alla difficoltà delle prossime partite nel girone.

Salvai ha poi dichiarato di sentirsi felice per la vittoria in casa e per il sostegno del team. La partita si è conclusa con la vittoria per 2-1, grazie alla doppietta di Salvai. La Juventus, dopo aver subito un gol iniziale, ha mostrato determinazione e ha conquistato i tre punti.

Dopo questa vittoria, le bianconere si preparano ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro il Como, cercando di mantenere lo slancio positivo. Il mister Canzi ha ribadito l’importanza di mantenere la concentrazione in ogni partita, considerando il livello elevato delle squadre nel girone. La Juve Women mira a una corsa avanzata nella competizione, determinata a superare gli errori del passato.

Articolo precedente
Cure del dolore in Italia: strategie per migliorare la vita
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.