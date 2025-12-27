Juve vince contro Pisa

La Juventus vince la quarta partita di fila tra Serie A ed Europa, sconfiggendo il Pisa grazie ai gol di Kalulu e Yildiz. La squadra di Spalletti si porta così nella zona Champions League, in attesa della Roma. La partita è stata a tratti complicata, con il Pisa che ha colpito due legni con Moreo e Tramoni, e Kelly che ha visto il suo tiro stamparsi sul palo.

La Juventus ha sbloccato la partita al 74′ con Kalulu, che ha segnato grazie a un rimpallo dopo un’azione corale. Nel finale, Yildiz ha siglato il raddoppio al 92′, raggiungendo così Del Piero come numero di gol da Under 21. La squadra di Spalletti sale così momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa del Napoli e della Roma.

Le dichiarazioni dei protagonisti hanno fatto il punto sulla partita e sulla stagione. Spalletti ha parlato della sua squadra e del Pisa, mentre i giocatori hanno commentato la vittoria e i propri obiettivi. La Juventus ha dimostrato una grande determinazione e una buona prestazione, confermando la sua ambizione di vincere il campionato.

La partita è stata trasmessa in diretta TV e in streaming su vari canali, e gli spettatori hanno potuto seguire la cronaca e le immagini della partita. La Juventus ha giocato con una formazione offensiva, con Yildiz, David e Openda in attacco, e McKennie che ha agito da incursore. La squadra ha dimostrato una grande solidità e una buona organizzazione, che le ha permesso di vincere la partita.