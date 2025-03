Juve-Verona, Thiago Motta e il futuro: la risposta del tecnico

“Sono stati giorni difficili per la Juventus dopo la sconfitta contro l’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia”, afferma Thiago Motta. Il tecnico sottolinea la necessità di ripartire e concentrarsi sulla prossima partita. “Il nostro dovere è pensare alla sfida successiva e prepararci al meglio. Domani affrontiamo il Verona, una partita complicata, ma abbiamo una grande energia e voglia di dimostrare la nostra superiorità e di conquistare tre punti”, prosegue Motta.

La Juventus ha l’opportunità di avvicinarsi alle squadre di vertice in classifica, in seguito ai pareggi delle prime tre. “Siamo sempre scesi in campo per vincere e ora più che mai vogliamo dare il massimo in ogni partita. La nostra ambizione è sommare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo mettere tutta la nostra energia per disputare una grande partita, sia dal punto di vista tecnico che fisico”, continua il mister.

Riguardo alla reazione dei giocatori dopo la sconfitta contro l’Empoli, Motta ammette che c’è una forte delusione: “I ragazzi hanno provato vergogna, perché ci teniamo molto e li conosco bene. Sentono la responsabilità”. Infine, Motta conferma di sentirsi sostenuto sia dalla società sia dai suoi giocatori, mostrando fiducia nel percorso della squadra. Concludendo, invita tutti a mantenere un atteggiamento positivo e determinato per affrontare le sfide future.