Juve-Verona, Kostic può farcela

Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri, al lavoro in vista del match di campionato in programma sabato contro l’Hellas Verona.

Sono arrivate buone notizie dall’infermeria: infatti, dopo lo stop in Nazionale legato ad una infiammazione al tendine d’Achille, q





uesta mattina Kostic si è sottoposto ad esami strumentali presso il JMedical che hanno confermato il cauto ottimismo delle scorse ore. Non c’è alcuna lesione, questo l’esito degli accertamenti.

Il cursore di fascia dei bianconeri quindi è da considerare a disposizione di mister Allegri per la sfida contro il Verona.

Fantacalcio.it per Adnkronos