La Juventus batte 2-0 il Verona nel match valido per la 24esima giornata della Serie A e sale provvisoriamente al quarto posto. I bianconeri conquistano il successo grazie ai gol dei nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria. Vlahovic, appena arrivato dalla Fiorentina, si presenta andando a segno al 13′. Imbucata di Dybala, il serbo si presenta davanti a Montipò e lo batte con un tocco morbido: 1-0.

La Juve, con il tridente offensivo completato da Morata, a centrocampo schiera Zakaria, appena prelevato dal Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero impiega un’ora per lasciare il primo segno in bianconero. Zakaria si butta dentro sfruttando l’assist di Morata, in area non trema e insacca: 2-0. La Juve sfiora il tris con Dybala e controlla nel finale i tentativi veneti. La vittoria permette ai bianconeri di salire al quarto posto con 45 punti, 2 in più rispetto all’Atalanta che però ha una gara da recuperare.