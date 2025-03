Juve-Verona 2-0, gol di Thuram e Koopmeiners: Motta è quarto.

La Juventus supera il Verona con un punteggio di 2-0 nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, giocato il 3 marzo. Con questa vittoria, i bianconeri conquistano il quarto posto in classifica, raggiungendo quota 52 punti e superando la Lazio, ferma a 50. La Juve, in serie positiva con cinque vittorie consecutive in campionato, si avvicina allo stingente terzo posto dell’Atalanta, distante solo tre punti, e dalla capolista Inter, che guida con 58 punti.

La partita vede la Juventus dominare sin dall’inizio, creando numerose occasioni da rete. Nonostante gli sforzi bianconeri, il Verona riesce a reggere per oltre un’ora, grazie ai brillanti interventi del portiere Montipò. Alla fine del primo tempo, i veneti segnano con Suslov, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Faraoni in avvio di azione. La pressione della Juventus porta i suoi frutti al 72′, quando Cambiaso effettua una percussione e serve Thuram, che con una conclusione potente segna il primo gol. Il Verona, nonostante il tentativo di reazione, non riesce a riprendersi e la Juventus continua a controllare il gioco. Negli istanti finali, dopo un errore dei gialloblu, Koopmeiners affonda e segna il 2-0 con un diagonale vincente, chiudendo così il match.