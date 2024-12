Juve, Thiago Motta: “Monza? Valuteremo le condizioni di Cambiaso”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha lodato il Monza in vista della partita di domenica all’U-Power Stadium, dichiarando che si tratta di una buona squadra con un buon allenatore. Motta ha sottolineato l’importanza di disputare una grande partita e di impegnarsi al massimo per ottenere un risultato favorevole. Ha indicato che, nel caso in cui il Monza si difende, la Juventus dovrà trovare gli spazi giusti per creare opportunità di gioco e segnare. L’allenatore si aspetta di vedere progressi nel percorso di crescita della sua squadra.

Riguardo agli indisponibili, Motta ha confermato che non saranno della partita i giocatori Bremer, Cabal, Milik, Weah e Douglas Luiz. Per quanto riguarda Douglas Luiz, Motta ha spiegato che potrebbe convocarlo, ma preferisce attendere per schierarlo al meglio. Inoltre, oggi verranno valutate le condizioni di Cambiaso, un altro giocatore in dubbio.

Il tecnico ha parlato anche di alcuni calciatori in particolare, come Locatelli, evidenziando la sua abilità di adattamento e le capacità tattili sia in allenamento che in partita. Locatelli ha dimostrato di essere disponibile a giocare come difensore centrale, ricevendo risposte positive da parte del tecnico.

Sui giocatori Fagioli e Nico Gonzalez, Motta ha confermato che Fagioli sta bene e sarà convocato, con la possibilità di giocare dal primo minuto o successivamente. Gonzalez, dal canto suo, è pronto a scendere in campo dal primo minuto e può ricoprire diversi ruoli, rendendolo un elemento importante per la squadra.

Infine, Motta ha parlato di Yildiz, che ha mostrato buone prestazioni sia come esterno sinistro che come attaccante centrale, e potrebbe anche giocare come esterno di destra. La versatilità di Yildiz rappresenta un valore aggiunto per la Juventus in vista della partita contro il Monza. Con la squadra pronta e l’atteggiamento positivo, Motta si prepara ad affrontare la sfida con grande determinazione.