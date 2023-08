Juve, Szczesny ce la fa per l'Empoli?

La Juventus prova a recuperare Szczesny per domenica sera in campionato a Empoli: il portiere bianconero oggi ha lavorato a parte, programma specifico e differenziato in vista del rientro in gruppo che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Se così fosse, Massimiliano Allegri avrebbe a disposizione il polacco per la trasferta in Toscana.

Tabella di marcia infatti definita in casa Juventus per il rientro di Szczesny, assente già contro il Bologna: previsto che il portiere bianconero nella seduta di domani si alleni con il resto del gruppo. In tal caso, il polacco sarà regolarmente tra i pali della Juventus nel prossimo turno contro l’Empoli al Castellani, domenica sera alle ore 20.45.

Fantacalcio.it per Adnkronos