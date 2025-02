Juve sconfitta ed eliminata, il PSV vince 3-1 ai supplementari

Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta, anche la Juventus lascia la Champions League 2025. Rimane sola l’Inter a rappresentare l’Italia nella competizione europea. I bianconeri sono stati sconfitti in Olanda dal Psv Eindhoven nel ritorno dei playoff per gli ottavi di finale, con un punteggio finale di 3-1 e una sconfitta complessiva di 4-3, dopo il pareggio 2-1 dell’andata. Decisivo il gol di Flamingo nel primo tempo supplementare.

La partita è iniziata con un problema per la Juventus, costretta a sostituire Vega infortunato al decimo minuto, inserendo Cambiaso. Il Psv ha mostrato attacco sin dall’inizio, mettendo in difficoltà i bianconeri. Un’occasione per i bianconeri è arrivata al 33′ con Kolo Muani, ma il portiere Benitez è riuscito a salvare. Nel secondo tempo, il Psv ha continuato a pressare, ma è stato Perisic a sbloccare il punteggio al 53′ con un gran tiro, portando gli olandesi in vantaggio. La Juventus ha risposto con il gol di Weah al 63′, che ha riportato il punteggio complessivo a favore dei bianconeri, ma il Psv ha pareggiato rapidamente con Saibari.

La partita è andata ai supplementari, dove il Psv ha trovato il vantaggio all’ottavo minuto con Flamingo dopo una mischia. Nonostante gli sforzi della Juventus, con occasioni di Savona e Vlahovic, il gol non è arrivato. L’ultima opportunità è stata per il Psv, ma Di Gregorio ha salvato. Tre minuti di recupero non sono bastati: la Juventus è stata eliminata dalla Champions League, lasciando solo l’Inter in competizione.