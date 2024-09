Juve-Psv 3-1, Motta apre la Champions League con il tris

Il 17 settembre 2024, la Juventus ha esordito nella Champions League 2024-2025 con una vittoria contro il PSV Eindhoven per 3-1. La squadra guidata da Thiago Motta ha mostrato una prestazione convincente, segnando i gol con Yildiz (21’), McKennie (27’) e Gonzalez (52’). La rete del PSV è giunta nel recupero con Saibari (93’).

Motta ha scelto Di Gregorio in porta e ha apportato modifiche alla formazione rispetto all’ultima partita di campionato contro l’Empoli, con McKennie a centrocampo e senza Perin e Douglas Luiz. In attacco, Yildiz e Nico Gonzalez hanno occupato le fasce, mentre Koopmeiners e Locatelli hanno gestito il centrocampo. D’altra parte, il PSV di Bosz ha dovuto fare a meno di Lozano per infortunio e ha schierato Tillman con De Jong e Bakayoko. Il primo tempo ha visto la Juventus partire forte; dopo un’iniziale azione non chiusa di Gonzalez, al 21’ Yildiz ha aperto le marcature con un gol straordinario, rendendosi anche il più giovane giocatore della Juventus a segnare in Champions League, superando il record di Del Piero.

Il 27’ ha visto McKennie raddoppiare grazie a un assist di Gonzalez, portando il punteggio sul 2-0. Nonostante il timido tentativo di reazione degli olandesi, la Juventus ha controllato il gioco fino all’intervallo. Nella ripresa, al 52’, è arrivato il terzo gol: Vlahovic ha servito Gonzalez, che ha segnato con freddezza di fronte al portiere avversario.

La Juventus ha continuato a far pressione sulla difesa del PSV, con Vlahovic che ha cercato di incrementare il bottino, ma senza fortuna. Thiago Motta ha effettuato diversi cambi, inserendo Danilo, Thuram, Fagioli, Weah e Douglas Luiz per gestire il risultato. Nel finale, una disattenzione della difesa bianconera ha permesso al PSV di accorciare le distanze con il gol di Saibari nel recupero, chiudendo la partita sul 3-1.

La Juventus ha iniziato il torneo con un buon piede, mostrando solidità e opportunità di crescita, mentre il PSV ha evidenziato su cosa lavorare per recuperare terreno nelle prossime partite.