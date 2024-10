Juve-Parma 2-2, Motta non vince (quasi) mai

La Juventus continua a faticare e si ferma sul pareggio per 2-2 contro il Parma all’Allianz Stadium. La squadra di Massimiliano Allegri è costretta a rincorrere per ben due volte i ducali: il Parma passa in vantaggio al 3′ con Delprato, che segna di testa su un cross di Bernabé, e al 39′ con Sohm, che batte Di Gregorio con un tiro al volo. La Juventus riesce a rispondere grazie a McKennie, che pareggia al 31′, e a Weah, che segna il secondo gol al 50′, ma non riesce a prendere il sopravvento.

Nel primo tempo, la Juventus ha cercato di reagire immediatamente dopo il gol del Parma, passando vicino al pareggio con un colpo di testa di McKennie e un tentativo di Vlahovic. Il Parma ha continuato a creare occasioni, con Bonny e Bernabé che hanno messo in difficoltà la difesa bianconera. Il pareggio di McKennie è arrivato in un momento di pressione della Juventus, mentre il secondo gol del Parma è scaturito da una rapida transizione.

Nella ripresa, il Parma ha effettuato un cambio, ma la Juventus ha pareggiato subito grazie a un’azione ben orchestrata da Thuram e concepita con un preciso cross per Weah. La partita si è riaccesa e la Juventus ha continuato a cercare il gol della vittoria, sfiorando il successo con diverse occasioni, tra cui un colpo di testa di Vlahovic e tentativi di Conceiçao. Entrambi gli allenatori hanno effettuato vari cambi per cercare di inserirsi nell’andamento della partita, ma nonostante le opportunità per entrambe le squadre, il punteggio non è cambiato.

Nel finale, il Parma ha avuto un’importante chance per riportarsi in vantaggio, ma il tiro di Charpentier è stato parato da Di Gregorio. La Juventus è rimasta quindi alla ricerca di un colpo decisivo, ma con solo un tiro di Yildiz, respinto sulla linea, ha messo a segno l’ultimo assalto. In classifica, il Parma si piazza al tredicesimo posto con 9 punti, mentre la Juventus è a 7 punti dal Napoli capolista e 3 dall’Inter. La situazione, dunque, rimane complessa per i bianconeri.