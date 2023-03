Juve, parla Allegri: "Out Chiesa"

Giornata di vigilia in casa Juventus dopo la sosta per le Nazionali. La squadra bianconera affronterà il Verona domani sera, queste le parole di Allegri in conferenza stampa che ha annunciato un’assenza importante: “Chiesa è tranquillo, non è convocato. Ha questo fastidio, ha lavorato bene ma sotto soglia del dolore. Domani non ci sarà, lavoriamo per averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik lo stesso. Di Maria è tornato ed è a disposizione. Importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare durante la partita. Andiamo verso un finale di stagione dove abbiamo nove gare ad aprile. Dobbiamo arrivare all’obiettivo finale”.

Arrivate anche altre indicazioni sulla formazione: “Kostic sta bene, ha fatto tutti gli allenamenti a parte il primo. Domani può giocare. Di Maria difficilmente parte titolare domani, è rientrato ieri. Potrà essere una risorsa a partita in corso”.

Qualche parola anche su Kean: “E’ migliorato molto, sia a livello mentale che tecnico. Ha precise caratteristiche però direi che in quest’anno sono molto contento. Viene un po’ sottovalutata la sua stagione, è uno che fa buone prestazioni e gol. Ha fatto una sciocchezza a Roma ben pagata con una bella multa, ma sono contento”.

Fantacalcio.it per Adnkronos