Juve, oggi esonero di Motta? Ecco Tudor, le novità sul nuovo allenatore

La Juventus comunica l’esonero di Thiago Motta, scelto all’inizio della stagione, e nomina Igor Tudor come nuovo allenatore. Tudor guiderà la squadra nelle ultime nove giornate di campionato, puntando a conquistare il quarto posto necessario per la qualificazione alla prossima Champions League. Se riuscirà a ottenere buoni risultati, potrebbe avere la possibilità di restare sulla panchina bianconera, sebbene attualmente sia considerato un traghettatore. Tudor non sarà responsabile della squadra per il Mondiale per club previsto a giugno negli Stati Uniti.

La scelta di Tudor è stata favorita dalle speculazioni su Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana, attualmente disponibile dopo aver lasciato la guida dell’Arabia Saudita. Mancini potrebbe essere preso in considerazione per la stagione successiva. La questione dell’allenatore per il 2025-2026 rimane aperta e da definire, poiché il fallimento del progetto di Motta solleva interrogativi anche sulle decisioni di Cristiano Giuntoli, il dirigente che ha affidato la panchina a Motta dopo l’era di Massimiliano Allegri.

Tudor, nato in Croazia, avrà quindi il compito di risollevare le sorti della Juventus in questo finale di stagione, in un momento cruciale per il futuro del club e per le sue ambizioni.