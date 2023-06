Juve, nomi e news a centrocampo: da Milinkovic Savic a Pogba

Sergei Milinkovic-Savic, Paul Pogba, Nicolò Zaniolo. E poi Weston McKennie e Samuel Iling-Junior. Grandi manovre Juve a centrocampo e in attacco nel calciomercato 2023. Dopo la permanenza di Adrien Rabiot, che ha firmato il nuovo contratto fino al 2024, la società bianconera continua a lavorare per la rosa dell’allenatore Massimiliano Allegri. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Milinkovic-Savic. Il serbo potrebbe lasciare la Lazio dopo una lunga avventura nella capitale. Il presidente Claudio Lotito non pare disposto a fare sconti, ma l’inserimento di giocatori nella trattativa potrebbe avvicinare le parti alla fumata bianca. La Juve, tra i nuovi acquisiti, potrebbe inserire anche Pogba. Il francese, totalmente assente nel 2022-2023, sta lavorando sodo per farsi trovare pronto nel ritiro di luglio. La sua permanenza a Torino non pare in discussione: razionalmente, solo una ‘follia’ magari dall’Arabia Saudita potrebbe convincere Pogba a chiudere la seconda avventura torinese senza sostanzialmente lasciare il segno. A centrocampo la Juve lavora per piazzare gli esuberi, Denis Zakaria e Weston McKennie. Lo statunitense, secondo news e rumors, avrebbe estimatori in Turchia. Un’intesa con il Galatasaray potrebbe favorire il rientro in Italia di Nicolò Zaniolo. Da monitorare la posizione di Iling-Junior. L’ala inglese piace in Premier League e un’offerta sostanziosa potrebbe accontentare tutti: giocatore e club.