Fuori Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, dentro Denis Zakaria. Continua senza sosta ilmercato della Juventus, che dopo aver definito la cessione dell’uruguayano e dello svedese al Tottenham sta per formalizzare, secondo le news di Sky Sport, l’acquisto del centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach. La trattativa con il club tedesco è proseguita nelle ultime ore e si è giunti ad un accordo: per l’arrivo del giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, affare in chiusura sulla base di 3,5 milioni di euro come parte fissa, più 3,5 milioni di bonus.