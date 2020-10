Si gioca, non si gioca. Si parte, non si parte, si scende in campo. La telenovela Juventus-Napoli manda in tilt il calcio italiano e, prevedibilmente, infiamma il dibattito nello stadio virtuale dei social. La decisione della Asl di bloccare la partenza della squadra partenopea, attesa domani a Torino, fa da detonatore nel tardo pomeriggio di sabato. Il Napoli, che ha 2 giocatori positivi (Zielinski e Elmas), rimane a casa e non decolla. La Juve, a stretto giro, fa sapere che domani scenderà in campo alle 20.45 come prevede il calendario della Lega di Serie A. Da via Rosellini, d’altra parte, non arriva una comunicazione formale sul posticipo del match, che sul sito della Lega rimane programmato all’orario stabilito. In un clima di confusione, in cui la (pen)ultima parola potrebbe toccare al giudice sportivo, si infiamma il dibattito su Twitter. Gli hashtag #JuveNapoli e #JuventusNapoli prendono il volo e scalano le tendenze, spinti da migliaia di messaggi di tifosi normali, giornalisti e volti più o meno noti del calcio. C’è chi chiede lo stop di tutto il campionato, chi critica l’ingerenza della Asl, chi fa notare che altre squadre -in condizioni analoghe a quelle del Napoli- hanno viaggiato e giocato regolarmente. Su tutto, domina l’incertezza che avvolge il campionato chiamato a convivere con la pandemia e con un’applicazione sempre più complessa delle norme.

