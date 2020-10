Juve-Napoli, ora nelle mani del giudice sportivo, non è mai iniziata ma è riuscita ad accendere lo scontro persino nei conventi. E non si sta parlando di preti tifosi ma di suore, tifose all’ennesima potenza e dunque ‘divise’. Si è quasi arrivati allo scontro tra le Clarisse. “Ieri sera – racconta all’Adnkronos suor Rosa Lupoli, monaca di clausura ischitana delle Clarisse Cappuccine tifosissima del Napoli – c’era un silenzio tombale in città. Tutti incollati alla tv per vedere che ne sarebbe stato della partita Juve-Napoli”. Da una parte la Juve, decisa ad andare in campo con la Lega che confermava la partita, dall’altra il Napoli bloccato per disposizione della Asl dopo il secondo giocatore positivo al Covid. E il rischio degli azzurri di perdere a tavolino la partita 3 a 0. E’ a questo punto che le tifoserie hanno detto la loro.

