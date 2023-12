Juve-Napoli, De Laurentiis: "Si vince ogni anno solo con gli imbrogli"

“Vi prometto che l’esperienza straordinaria della vittoria dello scudetto sarà ripetibile”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del martch in programma domani sul campo della Juve, promette nuovi successi dopo lo scudetto dello scorso anno.

“Certo abbiamo sempre detto che non si può vincere ogni anno se non con gli imbrogli – aggiunge De Laurentiis alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti – perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse”. Le parole arrivano alla vigilia della sfida con la squadra che ha vinto 9 campionati consecutivi con una striscia record.

“Anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera: il senso di appagamento, il senso di frustrazione certe volte, perché dalle famiglie arrivano dei messaggi di irrequietezza, problemi anche di rafforzamento delle altre squadre, perché il campionato non lo giochi da solo. Abbiamo visto come si sono rafforzati anche in Europa, l’altro anno abbiamo avuto la fortuna di trovare alcune squadre come il Liverpool che di solito nel suo campionato era primissimo e invece è arrivato quinto”, spiega il patron del Napoli.

“Abbiamo avuto dalla nostra parte, e dalla parte di un grande allenatore come Spalletti anche quel pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre, perché se non c’è quel pizzico di fortuna difficilmente le combinazioni riescono in maniera così straordinaria come il grande comandante che abbiamo avuto, Luciano, ha saputo infondere”, conclude De Laurentiis.