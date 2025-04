Juve-Monza 2-0, la partita e i gol

La Juventus, dopo una prestazione non convincente contro il Parma, si riscatta con una vittoria netta per 2-0 contro il Monza all’Allianz Stadium. I bianconeri, che ora occupano il 4° posto con 62 punti, rispondono così alle vittorie di Fiorentina e Roma, mantenendo un vantaggio di +2 sul Bologna e sui giallorossi, e +3 su viola e Lazio. Il Monza, ultimo in classifica con 15 punti, non riesce a capitalizzare l’uomo in più dopo l’espulsione di Yildiz.

La partita inizia con un minuto di silenzio per Papa Francesco e la Juventus si fa subito pericolosa. Dopo un tentativo di Kolo Muani, è Nico Gonzalez a sbloccare il risultato all’11’ con un tiro preciso da fuori area. Al 33′, Kolo Muani raddoppia, sfruttando un’assist di Thuram. La situazione cambia nel recupero del primo tempo quando Yildiz viene espulso per una gomitata.

Nella ripresa, la Juventus si ritira in difesa e il Monza cerca di attaccare, ma fatica a concretizzare. Infatti, nonostante i cambi tattici del Monza, il possesso palla rimane a favore dei brianzoli, che però non riescono a trovare il gol. Al 82′, Petagna ha un’occasione, ma il suo tiro viene deviato. La Juventus, nonostante le difficoltà, riesce a mantenere il vantaggio e torna alla vittoria, ritrovando morale dopo un periodo difficile.