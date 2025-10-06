14.7 C
Juve-Milan, analisi post partita e reazioni dai protagonisti

L’incontro tra Juventus e Milan ha suscitato diverse reazioni tra giocatori e allenatori. Nella conferenza stampa post-partita, l’allenatore della Juventus, Tudor, ha discusso la prestazione della sua squadra e ha affrontato vari argomenti, tra cui la condizione di Yildiz e Bremer. Ha scelto di non commentare i fischi del pubblico, mentre ha spiegato i motivi per cui Zhegrova non ha disputato minuti di gioco.

Il portiere del Milan, Maignan, ha esposto la sua delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra doveva fare di più. Ha anche parlato del rigore sbagliato da Pulisic, promettendo che in futuro sarebbe andato meglio. Il difensore Gabbia ha invitato a guardare le cose positive e ad essere razionali dopo il risultato.

Allegri, allenatore del Milan, ha accettato il risultato, ma ha evidenziato alcune lacune in attacco, citando il rigore di Pulisic e il debutto di Leao in una nuova posizione che non lo ha ancora visto esplodere come previsto. Ha infine fatto riferimento alle emozioni di tornare all’Allianz Stadium, con un apprezzamento per l’accoglienza del pubblico.

Rabiot, ex giocatore della Juventus, ha descritto la partita come emozionante ma ha espresso rammarico per non essere riuscito a vincere, mentre Del Piero ha analizzato le difficoltà della Juventus nel creare occasioni.

La gara si è conclusa con uno 0-0 e qualche fischio da parte dei tifosi, rendendo evidente la delusione generale. Diversi episodi, come il rigore mancato di Pulisic e le occasioni sciupate, hanno caratterizzato un match avaro di emozioni.

