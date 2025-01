Juve-Milan 2-0, gol di Mbangula e Weah

Nessuna rimonta rossonera e nessun pareggio per la Juventus, che nel primo grande incontro del sabato di Serie A ha battuto il Milan con un punteggio di 2-0 all’Allianz Stadium. A segnare i due gol sono stati Mbangula, grazie a una deviazione decisiva di Emerson Royal, e Weah. Con questa vittoria, la squadra di Thiago Motta sale temporaneamente al quarto posto in classifica con 37 punti, mentre il Milan di Conceicao rimane all’ottavo posto con 31 punti. La Juventus interrompe così la lunga striscia di 13 pareggi in questa stagione, mentre il Milan non riesce a mostrare la grinta abituale.

Il primo tempo dell’incontro termina senza reti, sebbene le due squadre abbiano avuto delle occasioni. La Juventus inizia forte con Koopmeiners, il cui tentativo di tiro da lontano finisce sopra la traversa. A seguire, Musah mette in difficoltà Maignan, costringendolo a uscire dalla propria area per evitare un errore difensivo. Gatti sfiora il gol su un calcio da fermo, mentre il Milan ha un’importante occasione con Leao, ma Di Gregorio risponde bene alla sua conclusione. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-0.

Nella ripresa, Thiago Motta deve apportare modifiche a causa di un infortunio di Yildiz, sostituito da Weah. Il subentrato si fa subito pericoloso, ma Maignan frena i suoi tentativi. La Juventus si mostra dominante e al 60′ riesce finalmente a sbloccare il punteggio: dopo un’azione di ripartenza, Mbangula segna il primo gol, complice una deviazione involontaria di Emerson Royal. Il Milan cerca di reagire, ma un’azione successiva porta al raddoppio dei bianconeri, con Weah che supera Tomori e segna. Nonostante i tentativi di Conceicao di rinvigorire la squadra con cambi dalla panchina, il Milan non riesce a concretizzare le occasioni create, con Theo Hernandez e Camarda che non riescono a trovare la rete. La Juventus torna così alla vittoria, mentre Thiago Motta ritrova il sorriso.