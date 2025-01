Juve-Milan 1-2, rossoneri in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter

Il Milan del 2025, sotto la guida di Sergio Conceicao, supera la Juventus 2-1 nella semifinale di Supercoppa italiana, conquistando così la finale-derby contro l’Inter. I bianconeri si portano in vantaggio nel primo tempo grazie a Yildiz, che realizza un gol al 21’ con un destro potente. Il Milan fatica a creare occasioni e va all’intervallo sul punteggio di 1-0 per la Juve. Prima della pausa, Yildiz sfiora il raddoppio, ma Maignan riesce a respingere il suo tiro.

Nella ripresa, Conceicao effettua il primo cambio, inserendo Musah per un deludente Bennacer. Il Milan inizia a carburare e si avvicina al gol. La svolta arriva al 70’ quando Pulisic viene atterrato in area da Locatelli: l’americano trasforma il rigore potente e centrale, riportando il punteggio in pareggio. Con il morale alto, il Milan trova il gol del sorpasso pochi minuti dopo: Musah crossa e Gatti devia involontariamente nella propria porta, sorprendente Di Gregorio. In tre minuti, il Milan ribalta il match con grinta e determinazione.

Negli ultimi minuti, il Milan resiste in difesa, concludendo la partita con determinazione. La squadra tiene duro, affrontando anche una chance clamorosa fallita da Gatti nei minuti di recupero. Con questa vittoria, il Milan si prepara ad affrontare l’Inter in finale il 6 gennaio, mostrando un buon spirito e una reazione significativa durante la partita. Il lavoro di Conceicao è solo all’inizio, ma l’esordio in panchina lascia ben sperare per un futuro positivo.