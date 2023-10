Juve, John Elkann: "Anno zero, aumento di capitale per ripartire"

La Juve vara l’aumento di capitale da 200 milioni per ripartire. E’ John Elkann, Ceo di Exor, ad aprire la ‘nuova era’ bianconera. “La stagione 2023-24 da un lato celebra il legame di cent’anni che la mia famiglia ha con la Juventus e che la Juventus ha con la mia famiglia. Ed è anche un anno zero. Un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte e lo fa su delle basi più reali”, dice Elkann, a margine dell’inaugurazione del Science Gateway del Cern a Ginevra. Il Cda riunito ieri ha approvato il progetto di bilancio e annunciato l’aumento di capitale.

“Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un futuro che è forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte fuori è anche più forte in campo”, dice Elkann. “Questo aumento di capitale -prosegue- accompagna un piano prospettico e l’importante è accompagnare la solidità fuori dal campo con la solidità in campo”.

Oggi, in campo, c’è il derby con il Torino. “Il derby è sempre una partita che, come chi è di Torino sa, è molto speciale e difficile. E’ molto importante per la Juventus, io ci sarò”, annuncia. Per la Juventus, aggiunge Elkann , “tutte le partite che ha in campionato e in Coppa italia e’ importante poterle giocare al meglio delle sue potenzialità. È un campionato aperto, lo si vede, il che lo rende anche un campionato più interessante”.