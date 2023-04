Juve-Inter, Allegri: "Faremo il possibile per andare in finale"

“È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato di San Siro”. Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sera il primo derby d’Italia all’Allianz Stadium, il ritorno a San Siro il 26 aprile.

Il momento vissuto da Juventus e Inter

Obiettivo finale di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri: “Faremo tutto il possibile per arrivare in finale”. L’allenatore della Juventus si è soffermato poi sui risultati ottenuti dalle due squadre nell’ultimo periodo: “Nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati positivi o negativi. Ora la Juve è così e l’Inter è in un’altra posizione”.

Il tecnico bianconero ha poi aggiunto alcune considerazioni sul posticipo di serie A tra partenopei e rossoneri: “Nel calcio basta una partita per far cambiare l’opinione pubblica, basta vedere Napoli-Milan di ieri. Il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso”.

Infine sulla condizione mentale dei suoi giocatori: “L’equilibrio deve regnare soprattutto da noi alla Continassa. Io detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione”.

Il ritorno di Federico Chiesa e Paul Pogba

Durante la conferenza stampa di vigilia della partita d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri si è soffermato sul recupero di Chiesa: “Federico è a disposizione. L’unico controllo è stato fatto settimana scorsa in Austria, il ginocchio è a posto, ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina”.

L’allenatore della Juventus ha fatto poi il punto della situazione sul recupero di Paul Pogba: “Ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra poi da mercoledì inizierà a fare altri lavori per trovare un pò di condizione fisica”.

L’Inter di Simone Inzaghi

“Domani giochiamo contro una squadra che sta attraversando un momento complicato perché viene da tre sconfitte ma resta una squadra forte”. Così il tecnico Allegri sullo stato di salute dei nerazzurri. Il manager della Juventus ha infine chiesto attenzione all’ambiente per la sfida di Coppa Italia: “Troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà”.