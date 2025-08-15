Juve in crisi: pronostici preoccupanti sul futuro europeo

La Juventus si trova in una fase delicata mentre si prepara a chiudere il mercato estivo. Gli esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sua posizione per la prossima stagione, prefigurando un futuro incerto.

Nonostante manchino ormai alcune settimane alla fine del mercato, le previsioni sembrano già allarmanti. È possibile che nei prossimi giorni la squadra possa effettuare acquisti che ne cambierebbero il volto, ma al momento le prospettive non sono rosee. La possibilità che la Juventus rimanga fuori dalla Champions League può apparire incredibile, considerando i successi passati, anche in periodi turbolenti. Tuttavia, una posizione al di fuori delle prime quattro in campionato sarebbe sorprendente.

I fattori attuali indicano una competizione agguerrita, con il Napoli, l’Inter e il Milan che si riconfermano come formazioni solide. Gli analisti suggeriscono che la Juventus non avrà un cammino facile e le recenti dichiarazioni del tecnico Igor Tudor riflettono un certo nervosismo. Nonostante l’incertezza, Tudor ha mantenuto un atteggiamento orgoglioso, sottolineando che la squadra punterà ai massimi successi.

Secondo le analisi pubblicate da Opta, l’Inter dovrebbe aggiudicarsi il titolo, seguita dal Napoli. Atalanta e Roma chiuderebbero il quartetto qualificato per la Champions, mentre la Juventus è prevista al quinto posto, con il Milan addirittura al sesto, una posizione lontana dagli standard storici del club. Il clima alla Continassa è quindi particolarmente teso e l’attesa per il finale di mercato è palpabile.