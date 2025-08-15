33.5 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Sport

Juve in Champions League: avversarie e squadre qualificate

Da StraNotizie
Juve in Champions League: avversarie e squadre qualificate

La Juventus parteciperà alla prossima edizione della Champions League, la principale competizione europea di calcio. Attualmente, 29 squadre si sono già qualificate direttamente per la fase a gironi, mentre sette posti rimangono da assegnare tramite le qualificazioni, che si concluderanno con gli spareggi in date stabilite.

Dopo gli spareggi, si terrà il sorteggio di tutte le partite per la nuova edizione della Champions League. Questo avverrà in una data specifica e le urne, che determinano le varie fasce delle squadre, sono basate sul ranking UEFA. Al momento, le urne non sono definitive e potrebbero essere soggette a cambiamenti.

Le squadre già qualificate per il torneo includono club prestigiosi come il Newcastle e l’Athletic Bilbao, entrambi con punteggi significativi nel ranking UEFA. Le qualificazioni e i sorteggi creeranno grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di calcio, con la speranza di sfide entusiasmanti e match memorabili nel corso della competizione.

Tutti i dettagli delle squadre qualificate e delle fasce in cui verranno inserite saranno resi noti a seguito delle ultime fasi di qualificazione, aumentando l’anticipazione per il prossimo torneo.

Articolo precedente
Project Manager – Ingegnere Biomedico, Milano
Articolo successivo
Viabilità in Italia: traffico intenso e disagi lungo le autostrade
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.