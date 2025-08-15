Juve in Champions League: avversarie e squadre qualificate

La Juventus parteciperà alla prossima edizione della Champions League, la principale competizione europea di calcio. Attualmente, 29 squadre si sono già qualificate direttamente per la fase a gironi, mentre sette posti rimangono da assegnare tramite le qualificazioni, che si concluderanno con gli spareggi in date stabilite.

Dopo gli spareggi, si terrà il sorteggio di tutte le partite per la nuova edizione della Champions League. Questo avverrà in una data specifica e le urne, che determinano le varie fasce delle squadre, sono basate sul ranking UEFA. Al momento, le urne non sono definitive e potrebbero essere soggette a cambiamenti.

Le squadre già qualificate per il torneo includono club prestigiosi come il Newcastle e l’Athletic Bilbao, entrambi con punteggi significativi nel ranking UEFA. Le qualificazioni e i sorteggi creeranno grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di calcio, con la speranza di sfide entusiasmanti e match memorabili nel corso della competizione.

Tutti i dettagli delle squadre qualificate e delle fasce in cui verranno inserite saranno resi noti a seguito delle ultime fasi di qualificazione, aumentando l’anticipazione per il prossimo torneo.