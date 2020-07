TORINO – Il marchio di Cristiano Ronaldo sulla stagione della Juventus. Le inseguitrici Inter, Atalanta e Lazio sono ancora in piena corsa ma nonostante un ambiente in subbuglio dopo la terza partita senza vittorie e le incertezze mostrate dalla squadra di Sarri, la Juventus è sempre più vicina al nono scudetto consecutivo. Il momento chiave che ha modificato lo scenario in vetta, ricacciando indietro le inseguitrici, è arrivato al 90′ del match con l’Atalanta, quando Cristiano Ronaldo ha segnato il suo secondo rigore superando Gollini. Il gol che, a meno di crolli repentini dei bianconeri, dovrebbe valere lo scudetto. E che ha impedito alla squadra di Gasperini di riaprire la corsa per il titolo: senza la rete di CR7, la ventottesima in campionato, la Dea sarebbe a -4, l’Inter a -5.

Lo specialista

Nella sua carriera CR7 ha messo a segno 125 rigori sbagliandone 23: una percentuale realizzativa superiore all’84%. Migliore, ad esempio, anche di quella di Roberto Baggio, che con l’82% di realizzazioni è uno dei migliori della storia della Serie A. C’è un aspetto che i numeri non riescono a descrivere: dal dischetto Cristiano Ronaldo ha risolto i problemi della Juventus in cinque occasioni nei suoi due anni in bianconero, soprattutto nei finali di partita. Perché i rigori, così come i gol, si contano ma si pesano anche. Il primo penalty decisivo arrivò lo scorso anno, nella rimonta Champions contro l’Atletico Madrid: un duello personale tra Ronaldo e i Colchoneros concluso con la rete del 3-0 al 41′ della ripresa, la terza del portoghese, che ha regalato la qualificazione ai quarti alla squadra di Allegri. Poco più di un mese prima, ancora una volta nel finale, Ronaldo completò la rimonta sulla Lazio dando l’impulso decisivo alla fuga scudetto: dopo l’autogol di Emre Can la Juventus soffrì parecchio l’intraprendenza laziale, strappando il pari con Cancelo e segnando a due minuti dalla fine il rigore del 2-1.

Il tris in questa stagione

Un’abitudine che Ronaldo non ha perso neanche in questa stagione, in cui le sue conclusioni dal dischetto nel finale hanno tolto dagli impicci i bianconeri. In Juventus-Genoa del 30 ottobre, una delle poche uscite dei rossoblu con Thiago Motta in panchina, i bianconeri soffrirono a lungo l’ordine tattico dei genoani, prima di risolvere la questione al 96′, quando CR7 si procuro il rigore per un contatto con Sanabria realizzando dal dischetto il penalty da tre punti. Decisivo come quello realizzato a San Siro, contro il Milan, in pieno recupero: con i rossoneri in vantaggio per 1-0, Ronaldo superò Donnarumma impattando e conquistando una fetta di finale. Vantaggio che avrebbe resistito al ritorno anche ad uno dei due errori dal dischetto del portoghese in Italia, arrivato con la complicità del portiere milanista. D’altronde la specialità del portoghese sono i rigori decisivi.











Fonte