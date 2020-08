La Juventus fa flop in Champions League e sui social riparte il ‘processo’ a Maurizio Sarri. A giudicare dai commenti che circolano su twitter, secondo i tifosi è il tecnico bianconero il principale imputato dopo l’eliminazione agli ottavi della massima competizione europea per mano del Lione. Il feeling tra l’ambiente Juve e l’allenatore non è mai veramente scattato. E se la conquista dello scudetto (il nono di fila per la Vecchia Signora) ha in parte calmato le acque, la prematura eliminazione dall’Europa ha risvegliato tutti i malumori del popolo bianconero riportando in tendenza l’hashtag ‘SarriOut’.

