Juve-Empoli 4-0, poker bianconero e Allegri sale

La Juventus batte l’Empoli per 4-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri di salire a 19 punti, mentre i toscani rimangono a quota 11.

La formazione allenata da Allegri, reduce dalla vittoria nel derby, sblocca subito il risultato. Kostic da sinistra spedisce in area un pallone invitante, Kean azzecca il tempo dell’inserimento e di piatto buca Vicario: 1-0 all’8′. Il gol permette alla Juve di giocare in scioltezza e Kean all’11’ sfiora il bis con una conclusione respinta da De Winter. L’Empoli prova a scuotersi e avanza il baricentro, senza però creare reali occasioni.

E’ la Juve, al 32′, a sfiorare ancora il gol. McKennie crossa, Kean decolla ma con il colpo di testa non inquadra la porta. Sul ribaltamento di fronte, prima chance toscana: Destro cerca di sorprendere Szczesny che respinge. Al 36′ è McKennie a sprecare una ghiotta chance, centrando in pieno Vicario da ottima posizione. L’Empoli rimane agganciato alla partita e nel finale della prima frazione cerca di assumere il controllo delle operazioni: troppo poco per sfondare.

In avvio di ripresa i padroni di casa piazzano il colpo del k.o. e chiudono i giochi con mezz’ora abbondante d’anticipo. McKennie azzecca lo stacco su corner da destra, palla in rete e 2-0 al 55′. Il gol spegne l’Empoli, che sparisce dal campo. La Juve si vede annullare il tris, firmato da Kean, per fuorigioco. Il gol arriva poco dopo: Rabiot va a segno di testa su corner da sinistra: 3-0 all’82’. Prima dei titoli di coda, c’è anche il poker. Danilo si inserisce, Rabiot deve solo appoggiare il pallone in porta: 4-0.