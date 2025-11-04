Juve e Sporting Lisbona: formazioni a confronto

Le formazioni ufficiali per la partita tra Juventus e Sporting Lisbona sono state annunciate.

La Juventus schiera un modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta. La difesa è composta da Kalulu, Gatti e Koopmeiners. A centrocampo ci sono Cambiaso, Locatelli, Thuram e McKennie. In attacco, il duo formato da Conceiçao e Yildiz supporta Vlahovic. L’allenatore è Spalletti.

Dall’altra parte, lo Sporting Lisbona adotta un modulo 4-2-3-1 con Rui Silva come portiere. La linea difensiva è formata da Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inacio e Maxi Araujo. Il centrocampo è composto da Hjulmand e Joao Simoes, mentre Quenda, Trincao e Pedro Goncalves giocano in attacco dietro Ioannidis. L’allenatore della squadra portoghese è Rui Borges.