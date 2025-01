Juve, Douglas Luiz già in partenza? Notizie di calciomercato

Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato di gennaio 2025, secondo quanto riportato da Sky Sports. Il centrocampista brasiliano, acquistato dalla Juve durante l’estate dall’Aston Villa, potrebbe tornare in Premier League. La Juventus ha ceduto Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr. all’Aston Villa, che ha poi prestato entrambi i giovani a Valencia e Bologna.

Attualmente, Douglas Luiz è oggetto di interesse da parte di due club di Premier League e la Juventus starebbe valutando la cessione in prestito oneroso. La prima parte della stagione per lui è stata condizionata da problemi fisici e ha ricoperto un ruolo di comprimario. Le sue presenze in campo sono state poche e più ricordate per i rigori procurati (contro Cagliari e Lipsia) che per il contributo diretto alla squadra. Nonostante abbia mostrato qualità, nei cinque mesi di permanenza non è riuscito a lasciare un segno significativo.

I tifosi della Juventus si aspettano nuove operazioni dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La rosa a disposizione dell’allenatore Thiago Motta presenta alcune lacune evidenti: ci sono due posti vacanti in difesa a causa degli infortuni di Bremer e Cabal, oltre all’allontanamento di Danilo dal progetto. Attualmente, il centrocampo è l’unico reparto che non ha bisogno di ulteriori rinforzi, mentre la situazione in attacco è preoccupante. Milik è fermo da sei mesi e Gonzalez ha prestazioni altalenanti, lasciando Vlahovic come unica punta di ruolo in una squadra impegnata a competere in campionato, Coppa Italia e Champions League.

La Juventus, quindi, si trova ad affrontare delle scelte strategiche importanti nel mercato di gennaio, considerando sia le cessioni dei giocatori che le necessità di rinforzare una rosa che ha bisogno di maggiore stabilità e prestazioni affidabili, soprattutto in vista degli impegni futuri in tutte le competizioni. L’attenzione è rivolta a vedere se Douglas Luiz continuerà a far parte della squadra o se si troverà un accordo che lo porterà lontano dalla Juventus.