Juve donne batte Cesena 7-1

La Juventus Women ha vinto 7-1 contro il Cesena, raggiungendo i quarti di finale di Coppa Italia femminile. La partita è iniziata con un calcio di rigore per la Juventus, trasformato da Cambiaghi. La Juventus ha segnato altri gol con Libran, Krumbiegel, Rosucci e Vangsgaard. Il Cesena ha segnato un gol con Di Luzio. La Juventus ha così chiuso il primo tempo in vantaggio per 4-1. Nel secondo tempo, la Juventus ha continuato a segnare, portando il risultato sul 7-1.

Nel frattempo, la Juventus Next Gen ha pareggiato 1-1 contro il Bra. La partita è iniziata con un gol del Bra, segnato da Baldini. La Juventus Next Gen ha pareggiato con un gol di Puczka. La partita è terminata con il punteggio di 1-1.

La Juventus Women affronterà il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia, mentre la Juventus Next Gen cercherà di riprendersi dalla sconfitta contro il Bra.

