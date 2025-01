Juve, critiche social a Motta e Giuntoli. E i tifosi rimpiangono Allegri.

La sconfitta della Juventus contro il Milan nella Supercoppa italiana ha generato malcontento tra i tifosi, che si aspettavano di più da una stagione già avviata. Tra i principali bersagli delle critiche ci sono il tecnico Thiago Motta e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

I tifosi hanno stigmatizzato l’atteggiamento di Motta dopo la sconfitta, in particolare riguardo alle sostituzioni nel secondo tempo che avrebbero potuto cambiare l’andamento della partita. La scelta di sostituire Vlahovic e Mbangula con Nico Gonzalez e Cambiaso ha portato a un abbassamento della squadra, concedendo l’iniziativa al Milan. In risposta alle critiche, Motta ha dichiarato che tutte le sostituzioni erano fatte per il bene della squadra, ma tali affermazioni non hanno convinto i tifosi. Molti utenti sui social hanno commentato la mancanza di equilibrio tattico e mentale della squadra, evidenziando la fragilità della Juve nel gestire situazioni di difficoltà durante le partite. Un altro tema ricorrente nelle critiche è il confronto con l’ex allenatore Massimiliano Allegri, con alcuni tifosi che sostengono che sotto la sua gestione la squadra non avrebbe mai subito una simile sconfitta.

Anche Giuntoli è finito nel mirino dei tifosi, accusato di aver effettuato scelte di mercato non in linea con le aspettative. Nonostante oltre 100 milioni di euro spesi per giocatori come Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, molti di questi si stanno rivelando flop. Un’opinione di Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha sollevato interrogativi sulla mentalità della squadra, affermando che l’attuale Juventus non sembra avere l’ossessione per la vittoria che caratterizzava le sue esperienze passate in bianconero.

La questione della mentalità emerge come un tema cruciale per il futuro della squadra. Sia Motta che la dirigenza dovranno lavorare per modificare questa aspetto, se vorranno risollevare una stagione che, finora, appare deludente e al di sotto delle aspettative dei sostenitori juventini. La situazione crea un contesto di forte pressione per entrambi, in vista di un recupero necessario nei mesi successivi.