Juve, come stanno Vlahovic e Koopmeiners?

La Juventus è attualmente nel pieno della preparazione per l’importante match contro la Lazio, un incontro cruciale per la corsa al quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla Champions League. Il team di Tudor ha il calendario più favorevole nelle ultime due giornate, aumentando le speranze per un buon risultato.

Tuttavia, il club deve affrontare alcune difficoltà: Yildiz è squalificato e Cambiaso è infortunato, insieme ad altre assenze già confermate. Un aspetto positivo è il possibile recupero di Vlahovic, mentre la situazione di Koopmeiners rimane incerta. Vlahovic, infatti, rientrerà tra i convocati per la sfida contro la Lazio. Oggi completerà il suo programma di lavoro personalizzato, con l’intenzione di riprendere domani gli allenamenti con la squadra. Anche se non è probabile che inizi come titolare, Tudor spera di poter contare su di lui per la parte finale della stagione, dato che l’attaccante non segna da 73 giorni e vuole sbloccarsi nelle ultime tre gare di campionato.

Koopmeiners, d’altro canto, è in dubbio a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, un problema che continua a tormentarlo, rendendo altamente improbabile la sua partecipazione contro la Lazio dopo essere già assente nei match contro Parma, Monza e Bologna. La Juventus si affida alla speranza di un colpo di scena positivo in vista della partita decisiva.