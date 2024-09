Juve, come stanno Thuram e Weah? Le ultime notizie

La sosta per le Nazionali volge al termine e la Juventus si prepara a scendere in campo sabato pomeriggio contro l’Empoli, in un match previsto per le 18. La squadra bianconera, guidata da Thiago Motta, sta lavorando intensamente al JTC (Juventus Training Center) per preparare questa importante sfida. Uno degli obiettivi principali del tecnico è recuperare i giocatori infortunati Khephren Thuram e Timothy Weah. Entrambi sono alle prese con infortuni muscolari che li hanno tenuti fuori dal campo per alcune settimane.

Oggi i due giocatori hanno continuato a svolgere un allenamento individuale, lontano dal resto del gruppo. Tuttavia, il loro rientro sembra essere imminente, anche se non è possibile stabilire con certezza una data precisa per il loro ritorno. Lo staff della Juventus continuerà a monitorare day by day le loro condizioni fisiche, per valutare se potranno essere convocati per la partita contro l’Empoli.

In aggiunta, la squadra potrebbe dover fare a meno di Nico Gonzalez, il che porterebbe Motta a schierare un tridente d’attacco con Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz. A centrocampo, verrà mantenuta la coppia Locatelli-Fagioli, mentre Douglas Luiz potrebbe trovare un’altra volta spazio in panchina.

La squadra è molto motivata e consapevole dell’importanza di questo incontro, cercando di conquistare punti cruciali in vista del prosieguo della stagione. Il match contro l’Empoli è una buona occasione per misurare la condizione attuale della squadra dopo la pausa, e i tifosi sperano di rivedere in campo i giocatori recuperati. La Juventus sta dimostrando determinazione e resilienza, e tutti gli occhi saranno puntati sul campo per vedere se i bianconeri potranno mettere in campo una prestazione all’altezza delle aspettative.

In conclusione, mentre la squadra attende di vedere quali giocatori saranno disponibili per la prossima sfida, l’attenzione è rivolta alla preparazione finale e alle scelte tattiche che Motta deciderà di adottare per affrontare l’Empoli. La Juventus è pronta a combattere per ottenere un risultato positivo.