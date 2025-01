Juve, Cambiaso out! Inter, Calhanoglu punta al derby

Non buone notizie per la Juventus dalla conferenza stampa di Thiago Motta, che ha annunciato il forfait di Cambiaso per la sfida contro il Benfica. Il difensore presenta un problema alla caviglia e non si sente al meglio, il che solleva interrogativi anche per la prossima partita di campionato contro l’Empoli. Motta ha confermato: “Domani non ci sarà Cambiaso, ha avuto questo problema nelle scorse settimane. Vlahovic sta bene, vogliamo giocare con qualità per mettere in difficoltà l’avversario”.

Per quanto riguarda l’Inter, nella conferenza stampa di Inzaghi si è parlato delle condizioni di Calhanoglu e Acerbi. Entrambi potrebbero tornare disponibili per il derby contro il Milan di domenica sera, sebbene siano attualmente assenti. Inzaghi ha dichiarato: “Sicuramente mancheranno Acerbi, Correa e Calhanoglu, ma stanno lavorando bene, quindi abbiamo fiducia. Taremi non si è allenato, Arnautovic ha fatto bene, mentre Lautaro e Thuram hanno recuperato”. La scelta della formazione per il match contro il Monaco sarà fatta tenendo conto del rendimento nei precedenti incontri.

Intanto, Filip Marchwinski del Lecce ha subito un intervento chirurgico per una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale nel ginocchio destro, mettendo fine a una stagione deludente prima del previsto. Oggi la squadra di Giampaolo ha svolto una seduta di lavoro, con Morente assente per lutto e Berisha e Gaspar che hanno seguito un programma personalizzato. Rafia ha solo ricevuto terapie.