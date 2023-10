Juve approva bilancio, ok aumento di capitale 200 milioni

La Juventus approva il progetto di bilancio con perdite per 123,7 milioni e vara un aumento di capitale da 200 milioni. La società bianconera annuncia le news oggi, 6 ottobre 2023, al termine di una giornata fondamentale. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023. Il bilancio si è chiuso con una perdita di 123,7 milioni di euro, “in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali. Il bilancio d’esercizio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 23 novembre 2023, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium”.

E’ stato approvato anche l’aggiornamento delle stime del Piano di lungo periodo per gli esercizi 2023/24 – 2026/27 e sono state definite le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale, a pagamento, fino ad un massimo di 200 milioni di euro.

Exor. ha espresso il proprio sostegno all’ì’operazione, impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%, e ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale per massimi 128 milioni circa. Juventus valuterà di costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte. L’assemblea ordinaria degli Azionisti si terrà il 23 novembre 2023, presso l’allianz Stadium.

Scanavino: “Obiettivo Juve è tornare a vincere”

“Come dicevo con Allegri e Giuntoli siamo allineati sugli obiettivi e le ambizioni della Juventus che sono quelle di tornare ad essere vincenti al più presto”. Così l’ad della Juventus Maurizio Scanavino al microfono di Sky Sport dopo il varo dell’aumento di capitale. “Riteniamo che l’atteggiamento giusto di questo progetto che è appena partito in questa stagione sia quello di procedere passo dopo passo con i piedi saldi per terra e vedere dove riusciremo arrivare. Dal punto di vista economico la qualificazione in Champions League è un aspetto fondamentale per l’equilibrio dei conti. Tra l’altro l’edizione del prossimo anno sarà nuova con più squadre, più partite e più ricavi”, aggiunge Scanavino.

“Questo importante aumento di capitale è la conferma dell’impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus e che quest’anno raggiunge i 100 anni”, afferma. “L’aumento di capitale arriva in un momento molto importante -sottolinea Scanavino- perché la mancata partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società, in questo modo invece possiamo progettare con serenità ma con decisione il futuro prossimo della Juventus”.