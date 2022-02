“La quota scudetto minima è a 84-85 punti, il nostro obiettivo è entrare tra le prime 4, dobbiamo dare continuità perché dietro ci sono l’Atalanta e Lazio. Le tre davanti se la giocheranno loro”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così ai microfoni di Dazn dopo il successo per 3-2 contro l’Empoli al Castellani.

“L’impatto devastante di Vlahovic alla Juve? E’ un giocatore importante, è un giocatore caratteriale oltre che tecnico, un giocatore che non avevamo. Non è che non me lo aspettassi, Dusan è un ragazzo che vuole vincere, ha voglia di lottare e imparare molto. Ha grossi margini di miglioramento”, aggiunge con parole di elogio per l’attaccante serbo, oggi autore di una doppietta.

“Paragoni con Ronaldo? Il 7 di prima ha fatto una carriera straordinaria, Vlahovic è all’inizio e ha le possibilità di restare a grandi livelli ma l’importante è avere una forza mentale pazzesca. Ci vogliono tante presenze con la Juve e la Champions, è un percorso che ha cominciato ora”.